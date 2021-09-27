Автомобилисты обстреляли друг друга из-за конфликта на дороге в Петербурге

В Петербурге автомобилисты устроили перестрелку на дороге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге водители устроили перестрелку из-за ссоры на дороге. Около десяти часов утра 26 сентября 2021 года в полицию поступило сообщение от водителя автобуса о том, что в поселке Сергиево у дома 7 по улице Калинина неизвестны мужчина на "Фольксваген" в него стрелял.

- Со слов водителя автобуса, автомобилист на иномарке около восьми раз выстрелил по его машине из ружья для пейнтбола, после чего скрылся, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На автомобиле заявителя действительно осталась краска. Спустя два часа у дома 37 по Волхонскому шоссе полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний парень, у которого изъяли пейнтбольный маркер, газовый баллон и шары для пейнтбола.

В свою очередь задержанный заявил, что стрелял в ответ, так как оппонент тоже выстрелил в его машину, повредив лобовое стекло. Теперь полиция проводит проверку, чтобы разобраться в случившейся перестрелке.