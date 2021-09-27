Пробка в 10 километров сковала КАД Петербурга утром 27 сентября

Большие пробки сковали Петербург утром 27 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербург утром 27 сентября 2021 года сковали большие пробки. Самый большой затор на 9 часов наблюдается на севере КАД. Движение по внешней стороне кольца от проспекта Культуры до Выборгского шоссе встало на протяжении 10 километров. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- Также необычно плотное движение с 8 часов утра наблюдается на шоссе Революций и Рябовском шоссе. Загруженность дороги в сторону КАД оценивается в 9 баллов, - сообщает сервис.

Очень сложная обстановка на дороге на Пискаревком проспекте, причем, из центра города. Там также затор оценивается в 9 баллов.

Необычно длинная пробка для утра понедельника наблюдается на Шлиссельбургском проспекте, проспекте Обуховской Обороны от Прибрежной улицы до метро Пролетарская. В пробке длиной 4,2 километров можно потерять 47 минут.