Транспортный коллапс произошел из-за ремонта Кантемировского моста в Петербурге

Жесткие пробки сковали север Петербурга из-за ремонта Кантемировского моста Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге начался ремонт Кантемировского моста, что привело к настоящему транспортному коллапсу в Калининском районе. Утром в понедельник, 27 сентября 2021 года, сотни автомобилистов отправились на работу в сторону центра города, однако из-за того, что по мосту на Петроградкую сторону можно проехать только по одной полосе движения, дорогу сковали жуткие пробки.

- Из-за ремонта Кантемировского моста на Кантемировской улице адская пробка. Ограничено движение троллейбусов, основного транспорта на Петроградскую сторону, автобусы ходят редко. Зато стало больше маршруток, но они так забили выделенку, что и на ней пробка до Белоостровской улицы, - рассказал "КП-Петербург" читатель.

Основные пробки наблюдаются на Кантемировской улице, Большом Сампсониевком проспекте, Лесном проспекте, Студенческой улице, 1-м Муринском проспекте, Кушелевской дороге, Карбышева и Политехнической.

Напомним, что ремонт на Кантемировском мосту будет продолжатся до 11 октября.