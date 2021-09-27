Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Авто27 сентября 2021 10:12

Транспортный коллапс произошел из-за ремонта Кантемировского моста в Петербурге

Часть Калининского района встала в жуткие пробки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Жесткие пробки сковали север Петербурга из-за ремонта Кантемировского моста

Жесткие пробки сковали север Петербурга из-за ремонта Кантемировского моста

Фото: Никита НЕСТЕРОВ

В Санкт-Петербурге начался ремонт Кантемировского моста, что привело к настоящему транспортному коллапсу в Калининском районе. Утром в понедельник, 27 сентября 2021 года, сотни автомобилистов отправились на работу в сторону центра города, однако из-за того, что по мосту на Петроградкую сторону можно проехать только по одной полосе движения, дорогу сковали жуткие пробки.

- Из-за ремонта Кантемировского моста на Кантемировской улице адская пробка. Ограничено движение троллейбусов, основного транспорта на Петроградскую сторону, автобусы ходят редко. Зато стало больше маршруток, но они так забили выделенку, что и на ней пробка до Белоостровской улицы, - рассказал "КП-Петербург" читатель.

Основные пробки наблюдаются на Кантемировской улице, Большом Сампсониевком проспекте, Лесном проспекте, Студенческой улице, 1-м Муринском проспекте, Кушелевской дороге, Карбышева и Политехнической.

Напомним, что ремонт на Кантемировском мосту будет продолжатся до 11 октября.