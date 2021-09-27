Огромная пробка из-за ремонта сковала Пискаревский проспект

Две из трех полос путепровода заняты дорожной техникой. Фото: vk.com/spb_today

Жуткая пробка на Пискаревском проспекте стала причиной многочисленных опозданий на работу утром 27 сентября. Затор, причиной которого стали дорожные работы, вызвал шквал негатива со стороны водителей частных машин и пассажиров общественного транспорта. Застряли в пробке и сотрудники «Комсомолки», ехавшие с утра в редакцию.

- Безумное стоялово на Пискаревском. Какой ***** придумал с утра перекрыть две из трех полос? – вопрошают в соцсетях горожане.

Судя по опубликованным снимкам, дорожная техника стоит на путепроводе, занимая большую его часть. Машинам приходиться «просачиваться» в узкую щель.

Результатом стал огромный затор длиной 2,5 километра, растянувшийся от проспекта Маршала Блюхера до съезда с путепровода через проспект Непокоренных. Причем ехать этот участок можно более часа.

Второй проблемный участок на севере города – пробка на Кантемировской улицы от Маршала Блюхера до Кантемировского моста. И здесь также идут дорожные работы.