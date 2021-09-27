Проезд в тоннеле дамбы Петербурга ограничат на четыре дня с 27 сентября

Движение в тоннеле петербургской дамбы ограничат на четыре дня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С понедельника, 27 сентября 2021 года, в тоннеле защитной дамбы Санкт-Петербурга в течение четырех дней будет ограничен проезд для транспорта. Об этом сообщили в пресс-службы защитных сооружений города. Перекрытия связаны с проведением ремонтных работ в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 КЗС.

- С 27 по 28 сентября будет ограничено движение по внешнему кольцу, Финской стороне тоннеля. Невскую сторону, внутреннее кольцо КАД будет ограничено для проезда с 29 по 30 сентября, - рассказали в пресс-службе дамбы.

Кроме того, для того, чтобы провезти и установить подъемную технику, периодически проезд по туннелю будет перекрываться полностью перед въездом. Но по регламенту это будет длиться не более 7-10 минут.

Дирекция дамбы приносит извинение перед автомобилистами за неудобство и просит всех следить за информационным табло и разметкой.