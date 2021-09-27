Опубликованы адреса работы передвижных камер на скорость в Петербурге на ближайшую неделю

Адреса работы передвижных радаров на неделю. Фото: gov.spb.ru

Петербургский Комитет по информатизации и связи назвал адреса работы передвижных радарных комплексов, которые будут ловить машины на превышении скорости в ближайшую неделю.

- Вся информация о зафиксированных нарушениях передается в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения (ЦАФАП) УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Постановления по делам об административных правонарушениях выносятся инспекторами ЦАФАП после рассмотрения полученных с комплексов материалов фотовидеофиксации, - отмечают в комитете.

Всего в списке на неделю с 27 сентября по 3 октября 20 мест. При этом в городе еще есть более сотни стационарных пунктов контроля скорости. Адреса расположения всех комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения можно найти на сайте Городского мониторингового центра http://spb112.ru/ и в его группах в соцсетях.