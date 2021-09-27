Почти 600 новых трамваев и троллейбусов закупит Петербург к 2024 году

За восемь тел Петербург закупит 1200 новых троллейбусов и трамваев. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургский Горэлектротранс намерен провести масштабное обновление парка трамваев и троллейбусов. За счет средств городского бюджета будет куплено около 1200 единиц подвижного состава в течение восьми лет. Почти 600 из них – в ближайшие три года.

- В планах к 2024 году закупить 255 новых трамваев. Кроме того, город получит 314 новых троллейбусов, 117 из которых будут с увеличенным автономным ходом, - пишут «Невские новости» со ссылкой на данные городского комитета по транспорту.

Таким образом, через три года на улицы Петербурга выйдут 569 новых трамваев и троллейбусов. Далее в программе до 2028 года значится закупка 647 единиц техники, а также реконструкция одного троллейбусного депо и двух трамвайных парков.

Общая сумма на восемь лет составляет 123 миллиарда рублей, часть из которых обещает выделить федеральный центр в виде субсидий и кредитов.