Более 1,5 тысяч петербуржцев заразились коронавирусом на 27 сентября

Спад заболеваемости коронавирусом произошел в Петербурге 27 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге произошел спад заболеваемости коронавирусом. Однако это может быть связано с выходными, во время которых горожане реже сдают тесты на наличие инфекции. Так, по данным оперативного штаба по COVID-19 на 27 сентября 2021 года в Северной столице было выявлено более 1,5 тысячи случаев заболевания.

- На 27 сентября в Петербурге подтверждено 1527 новых случаев заражения коронавирусом. Днем ранее их было более 2 тысяч, - сообщили в оперативном штабе.

Статистика по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 27 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Напомним, что воскресный подъем заболевания доктор медицинских наук Алексей Яковлев объяснил тем, что начался новый учебный год, а взрослые вернулись из отпусков.

Также за минувшие сутки после перенесенной болезни были выписаны всего 526 пациентов. Среди скончавшихся 55 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Петербурге было выявлено 615 177 случаев заражения коронавирусом. Из них полностью выздоровели 576 420 человек, еще 21 680 скончались.