Директор Эрмитажа отказался от мандата депутата Госдумы

Михаил Пиотровский не пойдет в депутаты и останется директором Эрмитажа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отказался от мандата депутата Государственной думы России. Это в понедельник, 27 сентября, подтвердила музейная я пресс-служба.

- Да, он подал заявление об отказе от мандата, - сообщили «КП-Петербург» сотрудники пресс-центра Эрмитажа.

Кому теперь достанется мандат и, соответственно место в Госдуме, принадлежавшие Пиотровскому, пока неизвестно. Одно точно: этим человеком будет коллега директора Эрмитажа по партии, входивший в избирательный список.

Отметим, что ранее Михаил Пиотровский уже поступал подобным образом, в 2011 году он также избрался в Думу, но отдал свой мандат партийным товарищам.

Кроме Пиотровского так поступил и глава петербургского управления МЧС Алексей Аникин, избравшийся в городское Законодательное собрание.