Петербуржец засудил АЗС за отказ продать моторное масло по акции

Петербуржец отсудил у АЗС деньги за масло по акции Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге автомобилист засудил АЗС за отказ продать моторное масло масло по акции. Еще в октябре 2018 года мужчина заехал на заправочную станцию известной компании, расположенную между КАД и деревней Марьино. Там он увидел ценник с выгодным предложение на товар, однако продавец отказалась отпускать ему масло по этой цене. Тогда настойчивый водитель подал иск. Об этом 27 сентября 2021 года рассказали в объединенной пресс-службе судов города на Неве.

- Согласно информации на ценнике, который водитель сфотографировал, стоимость масла за штуку было 2055 рублей, а за два - 2899 рублей. Но кассир заявила, что цена на товар другая, поэтому за меньшую стоимость отказалась отпускать продукт, - сообщили в пресс-службе.

Тогда водитель потребовал через суд возместить ему убытки, судебную неустойку, а также моральный вред.

Представитель компании объяснил, что на АЗС проводилась акция. Однако ценник в 2 055 рублей был установлен по ошибке. Но суд все же взыскал в пользу водителя 2 тысячи рублей, а также оштрафовал компанию на 1 тысячу рублей.