Комитет по благоустройству увеличил количество уборочной техники на улицах из-за листопада

Дорожные службы перевели на усиленный режим из-за листопада. Фото: Олег ЗОЛОТО

Осенний листопад (после жаркого лета) заставил коммунальщиков Петербурга трудиться усерднее. 27 сентября на улицы города Комитет по благоустройству вывел усиленные бригады рабочих. Количество техники увеличилось на 15%.

- В понедельник улицы Петербурга вышли убирать 511 единиц техники дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Для сравнения: в течение минувшей недели, с 20 по 26 сентября, днем городские дороги чистили и мыли в среднем около 450 машин, ночью – порядка 420. Количество техники сегодня увеличено из-за интенсивного листопада, - сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме этого, на работу сегодня вышли 934 дворника. Они сгребают листву вручную. Всего за прошлую неделю с улиц Петербурга вывезли 1,3 тысячи кубометров мусора и 2,1 тысячи тонн смета, в том числе листьев.

Отдельные бригады убирают также скверы, парки и сады Северной столицы.