МЧС предупредило о заморозках и тумане в Ленобласти 28 сентября

МЧС предупредило о тумане в Ленобласти 28 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вслед за потеплением в Ленинградской области ожидается облачная погода. МЧС региона предупредило о том, что 28 и 29 сентября 2021 года в области ожидается густой туман. Вместе с этим в ночное время даже могут быть заморозки в некоторых районах региона. Днем же погода будет сухая и комфортная.

- 28 и 29 сентября на территории Ленинградской области ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха в ночь на 28 сентября будет около плюс 2-7 градусов, местами до минус 2 градусов, - сообщили в МЧС 47-го региона со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В дневное время тумана и холодов не предвидится. По прогнозу, будет облачная с прояснениями погода, без дождей. Ветер теплый восточный, юго-восточный до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до плюс 9-14 градусов по Цельсия.