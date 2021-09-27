В Петербурге завели дело на владельца BMW, «угнавшего» свою машину ради страховых выплат

Полиция завела дело на владельца иномарки, заявившем о ее угоне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники отдела по автоугонам петербургского Главка раскрыли мошенническую схему, на которой пытался заработать молодой житель Москвы. 20 августа он заявил о пропаже своего BMW, припаркованного на проспекте Ветеранов в Петербурге. Ущерб мужчина оценил в 2 миллиона 750 тысяч рублей. Деньги он намеревался получить со страховой компании, но все оказалось не так очевидно.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий 24 сентября в городе Себеж Псковской по подозрению в совершении данного преступления были задержаны троих местных жителей. Однако в ходе дальнейшего расследования полицейские установили, что никакой кражи не было, а хищение автомобиля было инсценировано его владельцем с целью получения страховых выплат, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Дело о краже автомобиля было прекращено, а вместо него возбудили новое производство. В отношении владельца, за ложный донос.

Теперь владельцу «угнанной» иномарки грозит до двух лет лишения свободы. Саму машину все еще ищут.