Вакцинация от гриппа в Ленобласти продлится до декабря

Более 157,6 тысяч человек привились от гриппа в Ленобласти Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация от гриппа в Ленинградской области началась 12 сентября и продолжится до 1 декабря 2021 года. Об этом 27 сентября сообщили в областной администрации. В регионе, также, как и в Петербурге, вакцинация проводится в прививочных пунктах, где делают прививку от коронавируса - это 111 кабинетов.

- Совместно с вакцинацией против гриппа также можно привиться против пневмококковой инфекции. Особенно это актуально для пациентов с хроническими заболеваниями и старше 60 лет, - рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Сейчас от гриппа привились уже 157,6 тысяч человек. Вакцинация проходит препаратами "Ультрикс Квадри" и "Совигрипп". Перед прививкой пациент обязательно проходит осмотр у терапевта, который дает рекомендацию по использованию препарата.

Напомним, что между прививками от коронавируса и гриппа должно пройти не менее 30 дней.