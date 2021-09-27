В Смольном объяснили, почему продолжают убирать листья, несмотря на протесты горожан

С одной стороны листва - естественное удобрение, а с другой - она накапливает вредные вещества в городе и отдает их земле. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга рассказали, почему дворники до сих пор убирают листья на газонах, несмотря на протесты горожан и то, что в Москве, к примеру, от такой практики уже давно отказались.

- Неубранные листья плохо влияют на травостой: способствуют его выпреванию, а при перегнивании образуют подстилку, которая губит травяной покров. За необходимость убирать опавшие листья выступают и специалисты в области почвоведения, агрохимии и экологии почв. По их мнению, сгребание и вывоз листьев позволяет не допустить дополнительного загрязнения почвы токсичными веществами, находящимися на поверхности листовых пластинок, - сообщает пресс-служба комитета.

При этом в той же Москве существует распоряжение мэрии от 2002 года, говорящее о том, как сгребать листья на дорогах и о том, что «на газонах остальных территорий, в том числе лесопарков, парков, скверов, бульваров лист не убирается».

Однако в столице параллельно существуют штрафы за неубранные листья, поэтому дворники периодически их все же сгребают.