В Почте России отреагировали на судебный штраф за очередь в отделении связи в Петербурге

На почте не стали комментировать суд из-за очереди. Фото: Артем КИЛЬКИН

В пресс-службе макрорегиона Северо-Запад АО «Почта России» не стали официально комментировать ситуацию с судом из-за очереди в отделении связи, который выиграл житель Санкт-Петербурга. Мужчина смог «выбить» 15 тысяч рублей за то, что перед ним без очереди обслужили женщину.

- Почта России воздержится от комментариев, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе компании, отметив, что судебные решения традиционно не комментируются.

Не последовало развернутого ответа и на запрос, прочему представители юридического отдела почты не пришли на суд, проигнорировав требования. Неофициально в Почте России признают, что прецедент получился «интересный» и сейчас юридическая служба изучает ситуацию, грозит ли это валом исков в дальнейшем.

Ведь если один человек просто, которого оттерли в очереди, просто уйдет в плохом настроении, то другой может и в суд подать.