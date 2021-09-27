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Происшествия27 сентября 2021 14:18

Суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову за убийство аспирантки

Доценту назначили 12,6 лет колонии строгого режима
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
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Олег Соколов признал, что убил аспирантку Ещенко

Олег Соколов признал, что убил аспирантку Ещенко

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор 65-летнему историку Олегу Соколову за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. Ранее Октябрьский районный суд приговорил бывшего доцента СПбГУ к 12,6 годам колонии строгого режима. Соколов им его адвокаты посчитали такой вердикт суровым и обжаловали его. В своей апелляции они просили либо отменить приговор, либо снизить срок.

Однако суд, выслушав доводы историка Соколова и его адвокатов, не нашел причин для изменения приговора. Также представители Фемиды не увидели причин для назначения историку новой психолого-психиатрической экспертизе. Судье после последнего слова Олега Соколова, в котором он заявил, что раскаивается, потребовалось около 10 минут для принятия решения.

- Оставить приговор Октябрьского суда в части наказания в 12,6 лет колонии без изменения, - зачитала свой вердикт судья.