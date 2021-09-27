Адвокат историка Соколова заявил о несогласии с решением апелляции оставить приговор в силе

Адвокат Лукьянов прокомментировал решение суда Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Городской суд Санкт-Петербурга оставил в силе приговор 65-летнему историку Олегу Соколову за убийство 24-летней аспирантки-невесты Анастасии Ещенко. Бывший доцент СПбГУ пытался обжаловать полученные 12,6 лет колонии строго режима. Адвокаты просили либо снизить срок наказания, либо отправить дело на новое рассмотрение. Но 27 сентября апелляционная инстанция им в этом отказала.

Пока адвокаты Соколова не готовы говорить о том, будут ли они снова обжаловать решение суда. Однако они заявили "КП-Петербург", что не согласны с вердиктом.

- Получим решение суда в полном объеме, тогда будем решать, - пояснил "КП-Петербург" адвокат Сергей Лукьянов. - Пока не готов сказать. Мы безусловно не согласны с таким решением. Решение суда находится в прямом противоречии с заключением психиатрической экспертизы. Экспертиза установила, что Олег Валерьевич не в полной мере осознавал, что делает и контролировал свои действия, что само по себе должно смягчать ответственность. Это наш основной довод был. Мы просили апелляцию это учесть. Апелляция это не учла.

Сам Соколов также назвал решение суда несправедливым.