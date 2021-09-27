Первый китайский супермаркет откроется в Петербурге

Магазин с продуктами из Китая откроют на Лиговском проспекте. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первый китайский супермаркет обещают открыть в бывшем клубе «Метро», что на Лиговском проспекте. Сейчас здание занимает Российско-китайский бизнес-парк. Как предполагается, основными посетителями магазина станут жители Петербурга, а не живущие в городе уроженцы КНР.

- Мы заметили, что в Петербурге растет спрос на китайскую еду и товары. Поэтому в магазине будет широкая линейка самых разных продуктов, от чая и соусов до настоящей китайкой водки, - рассказали «Петербургскому дневнику» в китайском сообществе Северной столицы.

В магазине также будет кафе и небольшая сувенирная лавка. Открыть супермаркет планируется в течение месяца. Площадь магазина составит около 600 метров.