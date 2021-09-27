Дефицит земли под жилую застройку наблюдается в Петербурге

Петербургу не хватает земли под жилую застройку Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге наблюдается дефицит земли под жилую застройку. Как сообщили 27 сентября 2021 года аналитики компании Rusland SP, в городе осталось 469 гектаров земли, на которых можно построить еще порядка 4,6 миллиона "квадратов" жилой недвижимости. Причем, лишь половина этих участков находится на КАД, но ни один из них не имеет разрешения на строительство.

- Среди анализируемых участков есть всего два максимально подготовленных проекта с разрешением на строительство. Частичный пакет градостроительной документации имеют 19 проектов. Остальные 15 проектов с точки зрения документов не подготовлены вовсе, - отметили в компании.

Специалисты отметили, что с середины 2020 года произошел скачок спроса на земельные активы, которые были быстро раскуплены. Из-за этого и появился дефицит мест под застройку. Многие застройщики даже начали рассматривать "сырые" территории, однако уходить далеко от КАД не готовы.