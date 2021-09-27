Мемориальные плиты воинского захоронения повредили в Новгородской области

В Новгородской области следователи СК выясняют обстоятельства повреждения плит с фамилиями увековеченных солдат Великой Отечественной войны Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники следственного комитета выясняют обстоятельства повреждения в Новгородской области мемориальных плит воинского захоронения с фамилиями увековеченных солдат Великой Отечественной войны. Как стало известно в понедельник, 27 сентября 2021 года, таблички были испорчены на захоронении недалеко от деревни Кобылкино Старорусского района.

- В ходе первоначальных проверочных мероприятий следователями установлено, что администрацией Старорусского муниципального района в ходе проведения работ по восстановлению и благоустройству воинского захоронения были заменены старые плиты с именами погибших солдат на новые. При этом старые плиты оставлены на территории захоронения и прислонены к памятнику, - рассказали в следственном комитете России.

Но 24 сентября было обнаружено, что на этих старых плитах есть повреждения. Следователи провели осмотр места. Однако больше никакие объекты в месте захоронения повреждены не были.

Сейчас назначена экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.