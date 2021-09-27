Число пациентов с коронавирусом выросло до 5 тысяч в петербургских больницах

Число пациентов с ковид в больницах Петербурга выросло почти до 5 тысяч Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге растет число пациентов с коронавирусом, которые находятся в больницах. Так, по данным Смольного на понедельник, 27 сентября 2021 года, их уже почти 5 тысяч человек.

- На сегодня в городских стационарах с коронавирусом находятся 4966 пациентов. За последние сутки были госпитализированы 309 человек, а выписаны всего 116, - говорится в отчете городской администрации.

Также в реанимациях в тяжелом состоянии находятся 431 пациент, еще 199 подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего в Петербурге коронавирусных больных принимают 13 городских и три федеральных больницы, в которых развернуто более 5,8 тысяч коек. Свободных мест чуть больше 23 процентов от общего числа. Кроме того, во временном госпитале в Ленэкспо находятся еще 202 пациента.

Напомним, что за минувшие сутки в Петербурге было выявлено еще 1,5 тысячи заболевших.