Медаппарат, украденный из операционной колпинской больницы, пытались продать в Ленобласти

Полиция задержала строителя, укравшего аппаратуру из больницы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Странная история с похищением медицинского коагулятора из больницы Колпино не менее странно завершилась в Ленинградской области. Вечером 26 сентября к патрульному наряду полиции подошел мужчина, который сообщил, что дорогая аппаратура лежит в припаркованном неподалеку автомобиле.

- К патрульным обратился помощник гендиректора технической службы Горбольницы №33 и пояснил, что в автомобиле «Чери», принадлежащим известному ему мужчине, находится медицинская аппаратура стоимостью около шестисот тысяч рублей, которая ранее была похищена из больницы №33 города Колпино, - сообщает источник «КП-Петербург».

В машине действительно нашелся прибор. Технику и всех участников истории в итоге отвезли в отделение. Там сотрудник больницы рассказал, что владелец авто весной делал ремонт в медучреждении и попытался что-то украсть, но факт кражи установить не смогли. И лишь теперь через знакомых ему стало известно о продаже в Тосно похожего аппарата.

Сейчас по факту произошедшего идет проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.