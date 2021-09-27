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Общество27 сентября 2021 17:05

Городской мониторинговый центр Петербурга покупает противогазы на полмиллиона рублей

Еще 350 тысяч уйдут на респираторы
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Городской мониторинговый центр купит средств защиты на 868 тысяч рублей.

Городской мониторинговый центр купит средств защиты на 868 тысяч рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Казенное учреждение «Городской мониторинговый центр» Санкт-Петербурга намерено закупить крупную партию средств индивидуальной защиты, а именно: противогазов и респираторов на 868 тысяч рублей.

- Противогаз. Категория маски 1 или 2 или 3. Тип противогаза по способу защиты: фильтрующий, Тип фильтра: комбинированный, марка фильтра: HgP3 NOP3 А В SX Е К. Класс эффективности фильтрации газов и паров: 1. Класс эффективности фильтрации аэрозолей: Р3. Тип противогаза по назначению: для гражданского населения, - говорится в тексте заявки.

Всего предполагается купить 133 противогаза по цене 3688 рублей за штуку на общую сумму в 514 тысяч рублей, но этот показатель может снизиться в ходе торгов. Тем же лотом значится закупка респираторов третьего класса эффективности защиты. 829 штук обойдутся в 354 тысячи рублей.