Ленобласть стала лидером по исполнению нацпроекта «Здравоохранение»

Ленобласть стала лидером нацпроекта "Здравоохранение" по итогам полугода. Фото: lenobl.ru

Ленинградская область стала лидером по исполнению национального проекта «Здравоохранение» в России. Это стало известно после проведения сессии Минздрава, прошедшей в Москве, на которой подводили итоги первого полугодия.

- Несмотря на пандемию, Ленинградская область ни на день не приостанавливала реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Мы понимаем, что справиться с такими вызовами, как ковид, помогает только прочная база и в первичном звене, и в сфере высокотехнологичной медицинской помощи. Поэтому ни одна стройка в сфере медицины у нас не была остановлена, и все закупки оборудования, техники, санитарного транспорта продолжались, - отметил губернатор Александр Дрозденко.

Он добавил, что регион стал одним из первых в стране по использованию санитарной авиации. А кроме вертолетов в Ленобласти работают 67 передвижных медицинских комплексов.

Нацпроект «Здравоохранение» и президентская программа также помогли модернизировать первичное звено медпомощи, чтобы оказывать высококвалифицированные и технологичные услуги даже на уровне поликлиник и фельдшерских пунктов.