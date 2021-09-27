200 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией развернут в Ленобалсти с 1 октября

С 1 октября в Ленобласти развернут 200 ковидных коек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще 200 коек, предназначенных для больных коронавирусом или пневмонией, появятся в Ленинградской области. С 1 октября ковидных пациентов начнет принимать Сиверская больница, об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Мы стараемся идти на два шага вперед и сейчас, когда намечается очередной подъем заболеваемости, оперативно открываем новые койки. Увеличивать количество коек мы начали с прошлой недели, когда добавили 115 новых мест для приема пациентов с коронавирусом. Теперь обстановка требует добавить еще 200 коек, заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Он также отдельно подчеркнул важность вакцинации от коронавируса, соблюдения масочного режима и выразил надежду на сознательность жителей региона.

Всего по состоянию на 27 сентября, в Ленобласти развернуто 1484 койки, из них свободна 241. Больных с ковидом сегодня принимают Ленинградская областная клиническая больница, а также девять межрайонные больниц региона и Центральная медсанчасть №38 в Сосновом Бору.