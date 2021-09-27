Движение по набережной реки Мойки ограничат до 15 апреля 2022 года

В Петербурге на полгода ограничат движение транспорта на одном из участков набережной реки Мойки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге на полгода ограничат движение транспорта по набережной реки Мойки из-за строительных работ. Речь об участке между Кирпичным переулком и Гороховой улицей. Перекрытие согласовал со Смольным СПбГУТ имени Бонч-Бруевича. На время работ на набережной установят пешеходную галерею и строительные леса.

- С 28 сентября 2021 года по 15 апреля 2022 в связи с размещением пешеходной галереи и строительных лесов ограничивается движение транспорта по набережной реки Мойки от Кирпичного переулка до Гороховой улицы, - отмечают в пресс-службе ГАТИ Петербурга.

Кроме этого ограничения ждут и набережную реки Екатерингофки. Там с 30 сентября по 1 октября, с 2 по 3 октября и с 9 по 10 октября будут вести работы по устройству электрохимзащиты. Для водителей частично перекроют участок между улицами Шотландской и Двинской.