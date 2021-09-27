Детсад Петербурга заплатит 30 тысяч за вывоз мусора после субботника

Мусор после субботника придется вывозить за отдельные деньги. Фото: Олег ЗОЛОТО

Традиционно осенью в Петербурге проходит месячник благоустройства, одним из мероприятий которого является общегородской субботник. Проводить его будут в школах и детских садах, где убирать мусор помогут родители учеников и воспитанников. Вот только за вывоз того самого мусора детским садикам придется раскошелиться.

- Оказание услуг по вывозу мусора (субботник) для ГБДОУ детский сад № 1 Приморского района Санкт-Петербурга в 2021 году, - говорится в заявке, размещенной на сайте Госзакупок.

Документы от желающих поучаствовать в конкурсе принимаются до 5 октября. Победитель торгов должен будет предложить лучшую цену за вывоз 27 кубометров мусора. «Услуги по сбору прочих неопасных отходов, непригодных для повторного использования» оценены максимум в 29 867рублей и 40копеек, но цена может и снизиться в ходе торгов.