Невеста князя Георгия Романова наденет фату с российским рисунком и платье из шелка

Потомок царской семьи Георгий Михайлович женится на итальянке Ребекке Беттарини. Фото: Артем КИЛЬКИН

Стали известны подробности наряда невесты на императорской свадьбе Романовых в Петербурге. Потомок царской семьи Георгий Михайлович женится на итальянке Ребекке Беттарини, в православии Виктории Романовной. 1 октября они повенчаются в Исаакиевском соборе. В эфире радио «Комсомольская правда-Петербург» невеста рассказала в чем будет выходить замуж.

- Я итальянка, поэтому для меня мой итальянский стиль самый основной и любимый. Платье будет из итальянского шелка. Но мы решили добавить в образ невесты и немного русского стиля: будет шлейф и фата с русским орнаментом. Но муж его не видел, мы соблюдаем эту традицию, - рассказала Виктория Романовна.

В церемонии примут участие представители королевских домов Европы, политических и деловых кругов, а также Русской православной церкви. Накануне венчания во Владимирском дворце на Дворцовой набережной молодожены соберут иностранных гостей на вечеринке.