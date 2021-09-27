В Петербурге 106 школьных классов перевели на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

В Петербурге увеличилось число школьных классов на удаленке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге слегка увеличилось число школьных классов, отправленных на удаленку из-за случаев выявления коронавируса или ОРВИ – до 106. Статистикой на понедельник, 27 сентября 2021 года, поделились в городском комитете по образованию. По словам чиновников, ситуация с заболеваемостью в образовательных учреждениях находится под контролем благодаря соблюдению мер безопасности вроде разделения потоков обучающихся.

- На обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 106 классов в 57 школах – 0,53 % от общего количества классов в городе. Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), – 1664. Это 0,3 % от общего числа школьников, - уточняют в комитете.

Что касается детских садов, то в 10 дошкольных учреждениях по тем же причинам закрыли 13 групп. Тем временем в Северной столице зафиксировали новый рекорд по заболеваемости коронавирусом.