Инспекторы опеки из Тосно получили уголовное дело после ареста отца, истязавшего детей

В Тосно органы опеки получили уголовное дело после истории с истязанием троих детей в одной из семей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти возбудили уголовное дело в отношении сотрудников органов опеки после ареста отца из Тосно, которого обвиняют в истязании своих детей. Напомним, началось все с того, что от папы-тирана сбежала 9-летняя девочка. После этого глава семейства получил уголовное дело и отправился в СИЗО. По версии СК, мужчина систематически избивал троих маленьких чад, в том числе после принятия спиртных напитков. Сейчас детей перевезли в медучреждение. Однако внимание следователей упало и на районных инспекторов опеки.

- Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Тосненского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности. В результате бездействия инспекторов существенно нарушили права и законные интересы малолетних детей, а также охраняемые законом интересы общества и государства, - передает пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти.

Инспекторам опеки в худшем случае грозит арест на срок до трех месяцев по статье УК РФ «Халатность».