Более тысячи метростроевцев прошли медосмотр

МССС собирается потратить 185,5 миллиона рублей на охрану своих объектов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В «Метрострое Северной столицы» (МССС) «Комсомолке» рассказали об итогах медкомиссии, которая проходила на прошлой неделе. Осмотр врача успешно прошли 1300 человек.

- Отличный темп, - прокомментировали в пресс-службе компании. - Медосмотры начались 21 сентября и продлятся до 4 октября.

Отметим, что «Метрострой Северной столицы» планирует приступить к работе уже через пару недель. Работы в тоннелях, а также на станциях «Казаковская», «Путиловская» и «Горный институт» собираются начать 12 октября.

Ранее «Комсомолка» писала, что МССС собирается потратить 185,5 миллиона рублей на охрану своих объектов.