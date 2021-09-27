Жители Малой Охты пожаловались на огромные очереди в поликлинике №10

Петербуржцы пожаловались на длинные очереди в поликлинике №10. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жители исторического района Малая Охта пожаловались в «КП-Петербург» на огромные очереди в местной поликлинике №10. По словам читательницы «Комсомолки», в медучреждении отдали два этажа из трех под отделы хирургии и онкологии. В итоге мест на всех остальных больных не хватает.

- Исследовать ЖКТ посылают аж в Девяткино! Поликлиника существует с 1985 года, народа меньше не становится, а только прибывает. Очень просим помочь! – обратилась женщина к журналистам «КП-Петербург».

В комитете по здравоохранению рассказали «Комсомолке», что никто в поликлинике лишних площадей не отвоевывает.

- Информация не соответствует действительности. В медучреждении идет капитальный ремонт, в рамках модернизации. Онкология в этой поликлинике есть с 2016 года. Новых площадей там не берут, - ответили в комздраве Петербурга.

Тем не менее местные жители просят сделать что-то с очередями. По словам прикрепленных к поликлинике горожан, даже к дежурному терапевту приходится сидеть по 8 часов.