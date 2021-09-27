Заболеваемость коронавирусом подскочила в Петербурге

В Петербурге подскочила заболеваемость коронавирусом в конце сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге резко подскочила заболеваемость коронавирусом. По данным Смольного, с 20 по 26 сентября в городские стационары госпитализировали почти 2,2 тысячи больных инфекцией, что примерно в 1,5 раза больше такой же статистики на конец августа. В минувшее воскресенье, 26 сентября, в Северной столице и вовсе установили рекорд по числу зараженных коронавирусом – 2 055, такого не было с конца января.

По словам заслуженного врача России и доктора медицинских наук Алексея Яковлева, эпидподъем в городе ожидался, поскольку петербуржцы вернулись из отпусков, а школьники и студенты начали новый учебный год.

- Развитие ситуации во многом зависит от того, как штамм будет у нас циркулировать. Дело в том, что к нынешнему штамму – «варианту дельта» - мы уже адаптировались. Многие им переболели, многие вакцинировались, есть те, кто и переболел и сделал прививку, - сказал Яковлев «КП-Петербург».