Свет пропал в жилых домах на востоке Петербурга вечером 27 сентября

Красногвардейский район Петербурга частично остался без света вечером 27 сентября. Фото: vk.com/spb_today

Жители домов на улицах Таллинской и Стахановцев в Петербурге пожаловались на внезапное отключение света вечером 27 сентября. Только горожане вернулись в квартиры после работы, как электричество дало сбой в некоторых местах Красногвардейского района. Пропало даже уличное освещение во дворах. В пресс-службе «Ленэнерго» подтвердили «Комсомолке» факт нарушения. Проблему оперативно устранили.

- Бригада компании прибыла на место сразу после получения информации об отключении и приступила к необходимым ремонтным работам. Время запитывания в итоге составило 4 минуты. Все абоненты получают электроэнергию, - отметили в «Ленэнерго».