Сильный туман окутает Ленобласть в ночь на 28 сентября

Ленобласть окутает сильный туман с полуночи 28 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС поспешило предупредить жителей Ленинградской области о грядущем тумане, который окутает большинство районов в ночь на 28 сентября. Синоптики прогнозируют, что с 00:00 до 03:00 видимость в регионе упадет до 500 метров и даже еще сильнее. В связи с этим спасатели напоминают жителям области простые правила безопасности в неблагоприятной гидрометеорологической обстановке.

- При движении на автомобиле в условиях тумана следует включить габаритные огни, фары ближнего света или противотуманные фары. А вот включать дальний свет фар категорически запрещается. Самым лучшим вариантом будет съезд с полотна дороги подальше на обочину, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Кроме этого спасатели подчеркивают, что двигаться на авто при тумане следует со значительным снижением скорости. Показатель спидометра должен быть меньше половины показателя расстояния видимости. Пешеходам советуют иметь на одежде светоотражающие элементы.