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Происшествия27 сентября 2021 23:09

Горящая картина отправила в больницу хозяйку «трешки» в центре Петербурга

Причины странного пожара не сообщаются
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Картина загорелась в трехкомнатной квартире в центре Петербурга. Пожар произошел в доме №1/24 на Гагаринской улице. В происшествии пострадала хозяйка. Женщина вызвала на место спасателей МЧС, но с огнем справилась самостоятельно.

- Вызов поступил в 21:37. В комнате площадью 50 квадратных метров загорелась картина. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Хозяйку квартиры госпитализировали в больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

О причинах пожара ничего не сообщается, как и о состоянии здоровья потерпевшей.