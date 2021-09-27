Горящая картина отправила в больницу хозяйку «трешки» в центре Петербурга

Картина загорелась в трехкомнатной квартире в центре Петербурга. Пожар произошел в доме №1/24 на Гагаринской улице. В происшествии пострадала хозяйка. Женщина вызвала на место спасателей МЧС, но с огнем справилась самостоятельно.

- Вызов поступил в 21:37. В комнате площадью 50 квадратных метров загорелась картина. Пожар ликвидировали до прибытия сотрудников МЧС. Хозяйку квартиры госпитализировали в больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

О причинах пожара ничего не сообщается, как и о состоянии здоровья потерпевшей.