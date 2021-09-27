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Общество27 сентября 2021 23:21

Московский район Петербурга частично погрузился во тьму поздним вечером 27 сентября

Ночь жители района все же встретили с вернувшимся электричеством
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге за вечер понедельника во тьму частично погрузились два района.

В Петербурге за вечер понедельника во тьму частично погрузились два района.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вечером 27 сентября в Санкт-Петербурге произошло второе отключение электричества. Вслед за Красногвардейским районом частично пострадал Московский. Местные жители стали жаловаться в соцсетях на испорченный вечер. Но ждать возвращения света долго не пришлось. Как сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе «Ленэнерго», все потребители получили электроэнергию в полном объеме с 22:37.

- Бригада компании прибыла на место сразу после получения информации об отключении. Электроснабжение в Московском районе оперативно восстановили, - заверили «Комсомолку» в компании.