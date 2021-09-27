Метрополитен Петербурга потратит 114 млн рублей на пошив форменной одежды

Для сотрудников петербургского метро сошьют одежду на 114 млн рублей. Фото: ГУП "Петербургский метрополитен"

Метрополитен Санкт-Петербурга опубликовал госзакупку на пошив форменной одежды для своих сотрудников. На все про все готовы выделить 114 миллионов рублей. Судя по техническому заданию, требуется много чего: куртки, брюки, кители, рубашки, блузы, юбки, джемперы, жилеты, погоны, пилотки разного цвета, галстуки и кокарды. При этом на одежде должны быть отличительные знаки метрополитена.

- Для определения общей начальной (максимальной) цены единицы применялся метод сопоставимых рыночных цен. Подача заявок доступна до 10:00 13 октября 2021 года. Дата подведения итогов назначена на19 октября 2021 года, - сообщается в документации.

Кроме этого от победителя конкурса потребуют сделать шевроны, а также технические знаки на пуговицах, воротниках и наплечниках.