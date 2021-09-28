Мать троих детей задержали в Тосно после ареста истязателя-отца

Жене истязателя-отца из Тосно вменяют неисполнение обязанностей по воспитанию троих детей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тосненском районе Ленобласти задержали мать троих детей по подозрению в неисполнении обязанностей по воспитанию. Напомним, ранее арестовали главу семейства по обвинению в истязании своих чад. Дети находятся в медучреждении и изолированы от родных, им оказывают в том числе психологическую помощь. Уголовное дело получили и сотрудники опеки по статье за халатность. Теперь черед матери.

- Следствие установило, что мать на протяжении длительного времени присутствовала при истязании ее детей отцом. Однако она не предпринимала каких-либо действий, направленных на пресечение противоправных действий со стороны мужа, а напротив заставляла детей скрывать его противоправное поведение, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Скоро матери изберут меру пресечения. Не исключено, что она тоже отправится в СИЗО. В худшем случае женщине грозит лишение свободы на срок до трех лет. Логично, что родителей лишат прав на воспитание детей.