В Петербурге не согласовали День города в Красном Селе. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Роспотребнадзор не согласовал проведение Дня города в Красном Селе в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте местной администрации. Жители Красного Села в районных группах в соцсетях недоумевают, но в ведомстве аргументируют отказ ухудшением эпидситуации в Северной столице. Да и постановление главного санитарного врача пока не разрешает массовые мероприятия.

- На основании показателей, рассчитанных в соответствии с Постановлением № 18 «О мерах по ограничению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на территории РФ в случаях проведения массовых мероприятий», проведение на территории Санкт-Петербурга в настоящее время вышеуказанного мероприятия с участием 1000 человек недопустимо, - говорится в ответе Роспотребнадзора.

Ранее комитет по культуре Северной столицы возмутился проведением в Петербурге несогласованного концерта с участием украинской певицы Луны.