Последние новости в Санкт-Петербурге на 28 сентября 2021 года: Прямые рейсы до Египта и свадьба потомков Романовых

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 сентября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 28 сентября 2021 года. Аэропорт Пулково сообщил о возобновлении прямых чартерных рейсов из Северной столицы в Египет. Такого не было с 2016 года после авиакатастрофы над Синаем. Билеты в продаже, вот только они входят в состав туристического пакета. Полететь в Шарм-эль-Шейх и Хургаду из Петербурга можно будет с 28 сентября.

В Петербурге обвенчаются в Исаакиевском соборе князь Георгий Романов и Ребекка Беттарини. Потомок российских царей и его невеста побывали в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92,0 FM. Пара призналась, что планирует воспитывать детей не только в Европе, но и в России. Над свадьбой Георгий и Ребекка думали 10 лет.

Наконец, суд окончательно отказал в смягчении приговора историку Соколову, который убил и расчленил возлюбленную аспирантку Анастасию Ещенко. Жалобу одиозного доцента рассмотрели, но суровое решение не изменили. В своем последнем слове Соколов и вовсе разрыдался, попросив прощения у родителей и дочерей.