Мощный пожар уничтожил двухэтажную постройку на Грузинской улице в Петербурге

Сильный пожар уничтожил постройку во Фрунзенском районе Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на вторник, 28 сентября 2021 года, мощный пожар охватил здание на Грузинской улице в Санкт-Петербурге. В четвертом часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 3 по Грузинской улице. Пламя распространялось с огромной скоростью, поэтому на место сразу выехали шесть пожарных машин.

- Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что огонь охватил целиком двухэтажную пристройку к трехэтажному зданию. Общая площадь горения составила 150 квадратных метров, - сообщили в МЧС Петербурга.

Из-за угрозы, что огонь может переброситься на соседнее здание, пожару был присвоен ранг 1БИС.

К работе приступили 27 пожарных и шесть машин. Они в течение двух часов пытались совладать с огнем и только к 5:30 часам пожар был локализован, устранив опасность того, что пламя перекинется на другие постройки.

На данный момент огонь уже потушен. Сведения о пострадавших не поступали.