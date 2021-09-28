Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 7:41

Мощный пожар уничтожил двухэтажную постройку на Грузинской улице в Петербурге

Спасатели два чаща тушили опасное возгорание во Фрунзенском районе
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сильный пожар уничтожил постройку во Фрунзенском районе Петербурга

Сильный пожар уничтожил постройку во Фрунзенском районе Петербурга

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ночь на вторник, 28 сентября 2021 года, мощный пожар охватил здание на Грузинской улице в Санкт-Петербурге. В четвертом часу ночи на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 3 по Грузинской улице. Пламя распространялось с огромной скоростью, поэтому на место сразу выехали шесть пожарных машин.

- Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что огонь охватил целиком двухэтажную пристройку к трехэтажному зданию. Общая площадь горения составила 150 квадратных метров, - сообщили в МЧС Петербурга.

Из-за угрозы, что огонь может переброситься на соседнее здание, пожару был присвоен ранг 1БИС.

К работе приступили 27 пожарных и шесть машин. Они в течение двух часов пытались совладать с огнем и только к 5:30 часам пожар был локализован, устранив опасность того, что пламя перекинется на другие постройки.

На данный момент огонь уже потушен. Сведения о пострадавших не поступали.