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Происшествия28 сентября 2021 7:50

Два человека погибли в пожаре в Красносельском районе Петербурга

Тела погибших обнаружили спасатели в однокомнатной квартире на проспекте Кузнецова
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Два человека погибли в квартирном пожаре в Петербурге

Два человека погибли в квартирном пожаре в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два человека погибли в пожаре в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Рано утром, в 5:21 часов во вторник, 28 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о том, что горит квартира в доме 17 по проспекту Кузнецова. На место немедленно выдвинулась бригада спасателей.

- Прибыв на место спасатели обнаружили, что в указанном доме полностью выгорела однокомнатная квартира общей площадью 36 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС.

С огнем боролись 12 спасателей и три пожарные машины. Спустя 40 минут они смогли совладать с огнем и потушили пожар. Но когда начали осматривать помещение, то обнаружили в квартире два трупа.

На данный момент личность погибших устанавливается, как и причина возгорания.