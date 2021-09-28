Теплая и сухая погода ждет Петербург 28 сентября

Бабье лето продолжится в Петербурге 28 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается долгожданное бабье лето. Хоть оно и не порадовало горожан жарой, но все же температура воздуха поднялась, а дожди прекратились. Так, во вторник, 28 сентября 2021 года, в Северной столице снова будет теплая и сухая погода, об этом рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

- Основным объектом на синоптической карте Северной столицы останется антициклон. Он сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду с минимальной вероятностью дождей, - отметил специалист.

Днем в Петербурге будет стоять температура около 12-14 градусов тепла, по Ленинградской области плюс 10-15 градусов. Ветер ожидается восточный 2-7 метров в секунду.

Отметим, что накануне воздух в городе прогрелся до плюс 15 градусов, что стало самой высокой температурой за последние две недели.