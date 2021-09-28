Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия28 сентября 2021 8:27

Уголовное дело возбудили на мать троих детей, скрывавшей избиения малолетних их отцом в Ленобласти

Женщина не защищала малышей, а заставляла их скрывать побои
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мать троих детей за держали за покрывательство мужа, избивавшего малолетних в Ленобласти

Мать троих детей за держали за покрывательство мужа, избивавшего малолетних в Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области задержали мать троих детей, которая покрывала своего мужа, избивавшего малолетних. В понедельник, 27 сентября 2021 года, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. Теперь оба родителя могут оказаться за решеткой.

- Во время расследования уголовного дела об истязании отцом троих детей, стало известно, что их мать на протяжении длительного времени всегда присутствовала при побоях, но защитить малолетних даже не пыталась, - рассказали в комитете.

Напротив, женщина заставляла детей скрывать то, что отец над ними издевается и избивает.

В отношении матери завели уголовное дело. Сейчас решается вопрос о мере пресечения, а также предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.