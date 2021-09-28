Пискаревский проспект снова встал в жесткую пробку утром 28 сентября

Пискаревский проспект снова встал в пробку утром 28 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Несмотря на огромную пробку на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге в начале недели, во вторник утром, 28 сентября 2021 года, на трассе снова собирается большой затор. Автомобилисты снова и снова выбирают этот путь для того, чтобы добраться до работы. Но уже на 9 часов утра машины встали в пробку на протяжении трех километров.

- Очень плотное движение в 10 баллов наблюдалось на Пискаревском проспекте практически весь день 27 сентября, - сообщал сервис "Яндекс".

Но уже в 9 утра 28 сентября автомобили встали на участке Пискаревского проспекта от Шафировского проспекта до КАД.

Напомним, что такие заторы будут продолжаться до конца недели. По плану у дорожников проходит ремонт трассы, который начался еще 15 сентября и закончится лишь 4 октября. Причем перекрыты сразу две полосы движения.