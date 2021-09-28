Проезд в центре Петербурга перекроют из-за съемок фильма

В центре Петербурга перекроют улицы из-за съемок фильма Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге в связи со съемками фильма "Откройте, полиция" запланировано перекрытие движения в центре города. Об этом 28 сентября 2021 года предупредили в комитете по транспорту. Съемки запланированы в Адмиралтейском районе 2 и 10 октября.

- С 6:00 до 21:00 2 октября будет закрыт проезд по улице Союза Печатников от Английского проспекта до Дровяного переулка, по Дровяному переулку, Витебской улице и Псковской улице от Дровяного до улицы Володи Ермака, - сообщили в комитете.

Также по этим же улицам с 6:00 1 октября до окончания съемок 2 октября будет запрещено останавливаться.

Уже 10 октября с 6:00 до 21:00 будет закрыт проезд по Тифлисскому переулку, а также закроют Биржевой проезд на пересечении с Тифлисским переулком, но не более, чем на 10 минут в течение часа. Также по этим улицам будет запрещено останавливаться с 8:00 9 октября и до окончания съемок.