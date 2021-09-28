«Рейндж Ровер» выбил такси на остановку на Новочеркасском проспекте

Джип выбил такси с дороги на Новочеркасском проспекте. Фото: Петр КИБЕР

Невнимательность водителя «Рейндж Ровера» едва не привела к трагическим последствиям. Утром 28 сентября дорогой джип врезался в такси, притормозившее перед пешеходным переходом на Новочеркасском проспекте. В итоге легковушка влетела в опору светофора и едва не снесла людей на трамвайной остановке.

- Внедорожник ударил такси, когда пешеходы начали переходить дорогу. Чудом никто не пострадал, - рассказали «КП-Петербург» очевидцы аварии.

После удара мужчина, предположительно один из водителей, стоял на улице и громко, с досадой ругался из-за ДТП. Сама авария собрала пробку на перекрестке Таллинской улицы и Новочеркасского проспекта в сторону Дальневосточного.