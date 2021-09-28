Продавца шавермы задержали за сексуальные домогательства к детям в Петербурге

Продавца шавермы задержали в Петербурге за домогательство к детям Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в городе Петергоф задержали продавца шавермы по подозрению в сексуальных домогательствах к детям. В понедельник, 27 сентября 2021 года, в полицию обратилась 34-летняя женщина, которая рассказала, что жертвой домогательств стала ее 13-летняя дочь. За день до этого эта же женщина сообщила, что мужчина приставал к нескольким детям.

- Женщина уточнила, что в шестом часу вечера 16 сентября в помещении кафе, расположенном в доме 1 по Ропшинскому шоссе продавец шавермы совершил развратные действия в отношении ее дочери, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Возле указанной шавермы полиция задержала 29-летнего приезжего из Узбекистана. Оказалось, что мужчина на миграционном учете не состоит.

Подозреваемого поместили в следственный изолятор. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверкой занимается следственный комитет.